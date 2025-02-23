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數發部百億AI投資方案 3月下旬受理申請

2025/2/23 10:19（2/23 10:53 更新）
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數發部今年起推動為期10年、規模達新台幣100億元的「加強投資AI新創實施方案」，預計3月下旬開放新創提案申請，盼加速數位經濟發展。圖為2024 Meet Taipei創新創業嘉年華。（中央社檔案照片）
數發部今年起推動為期10年、規模達新台幣100億元的「加強投資AI新創實施方案」，預計3月下旬開放新創提案申請，盼加速數位經濟發展。圖為2024 Meet Taipei創新創業嘉年華。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）數發部數產署今天表示，「加強投資AI新創實施方案」目前正徵選搭配投資單位，預計3月下旬選出創投等搭配投資人，並開放受理新創提案申請，投資單一企業的金額最高不超過新台幣1億元，盼加速台灣數位經濟發展。

AI新創關鍵在人才與軟體，不同於硬體廠商有看得見的廠房與設備，對投資單位而言，比較不易評估AI新創潛力。數發部去年爭取到國發基金百億元資金，推動「加強投資AI新創實施方案」，預計今年起為期10年、規劃100億元專案投資在AI與數位經濟產業，估今年有機會投資30家AI新創。

數發部數產署副署長陳慧敏表示，加強投資AI新創實施方案預計3月下旬選出搭配投資人，可能是創投，也可能是金融機構或有供應鏈需求的廠商，搭配投資人會提出投資名單，但後續還要經過審查會議，邀AI專家檢視技術是否可行，才會確認是否投資。

如果是新創業者，陳慧敏說，主要有3個參與管道包括，第1，新創直接跟台北市電腦公會專案辦公室申請，他們後續也會協助新創跟搭配投資人媒合，若媒合成功就有機會參與方案；第2是新創可能也會跟創投等搭配投資人直接接觸；第3，由數產署直接推薦。

根據規劃，加強投資AI新創實施方案主要是搭配投資人先投資，國發基金再配投，原則上是1：1共同投資，如果被投資對象符合特定條件，例如曾獲得國內外具代表性數位經濟獎項、申請時1年內曾參與政府AI產業培育機制等，國發基金與搭配投資人的比例，可能提高到3：1。

陳慧敏指出，數產署主管的數位經濟產業包含電商、遊戲、資安與資服業等，這次參與方案的對象不限新創，如果業者有不錯的AI應用，也可以申請方案，3月底開放受理業者申請方案。

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台北市電腦公會專案辦公室人員說明，業者申請資格需屬於國內AI新創與數位經濟相關產業，由於方案希望幫助還不具備募資能力的業者，因此業者也不能是上市、上櫃企業與陸資來台投資事業。

台北市電腦公會指出，國發基金單次投資業者金額上限為1億元，如果持有公司股份後，因為公司現增等原因，單一企業不能超過1.5億元，此外，官股投資合計不超過49%為限。（編輯：潘羿菁）1140223

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