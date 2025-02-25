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慧榮：NAND Flash市況6月好轉 下半年可能供應吃緊

2025/2/25 09:51
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（中央社記者張建中新竹25日電）記憶體控制晶片廠慧榮總經理苟嘉章表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況可望於6月好轉，下半年將優於上半年，不排除可能供應吃緊。

慧榮舉行媒體交流會，苟嘉章說，第1季NAND Flash價格將小幅跌價，不過，目前觀察供應商已開始堅守價格。

苟嘉章表示，供應商依市場狀況自然調節供給，是NAND Flash供需好轉的主因之一，預估2025年NAND Flash位元供給將增加約18%至20%。

苟嘉章說，隨著工業市場需求回溫，手機市場在中國補貼方案刺激下，需求比預期好，預期NAND Flash市場可望於6月好轉，下半年市況料將優於上半年。

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因中國房市今年仍無法落底回升，連帶影響消費市場復甦力道，苟嘉章預期，下半年NAND Flash市場將僅溫和復甦，不過，下半年NAND Flash仍不排除可能出現供應吃緊情況。

苟嘉章表示，隨著世界政經情勢趨於穩定，車用市場也可望好轉下，預期2026年NAND Flash市場將強勁成長。（編輯：楊凱翔）1140225

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