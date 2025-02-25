Garmin去年每股賺7.39美元 今年營收估增8%續創高

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（中央社記者江明晏台北25日電）智慧穿戴品牌Garmin 2024年財報出爐，全年營收達63億美元，年成長20%，創歷史新高，每股盈餘為7.39美元，健身休閒、戶外導航、航空、航海、車用OEM共5大產品線營收同創新高紀錄，2025年預估營收再成長8%，續創新高。

Garmin指出，去年整體營業利潤達15.9億美元，年增46%，毛利率為58.7%，營業利率達25.3%；稀釋後每股盈餘為7.39美元，較2023年成長32%。

Garmin總裁兼首席執行長派伯（Cliff Pemble）表示，2024年是Garmin成長與突破的一年，5大產品線皆創下營收與利潤新高，受惠創新產品生態系的強大陣容，迎接全球市場活躍需求，2025年預估營收再成長8%。

財報顯示，Garmin健身休閒產品線全年營收成長32%、戶外導航產品年增16%，航空產品線在OEM與後裝市場帶動下，全年營收成長4%，航海產品線營收成長17%，首次突破10億美元大關，得益於2023年收購音響系統品牌JL Audio。Garmin車用OEM產品線營收則成長44%。

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展望2025年，Garmin預計，營收將達68億美元，較2024年成長8%，毛利率維持58.7%，營業利潤率達25%，2025年將再創高峰。

Garmin在台灣也持續擴大據點，將在美麗華商場開出全台第26家品牌門市。（編輯：翟思嘉）1140225