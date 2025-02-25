春節商機助攻內需動能 1月零售及餐飲營業額創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北25日電）春節內需消費動能持續，經濟部今天公布1月零售及餐飲業營業額統計，分別達新台幣4451億元、1039億元，雙創歷年同期新高，其中年節採買需求熱絡，推升綜合商品零售業營業額達1480億元創新高，成長幅度高達15.1%。

經濟部統計處今天公布114年1月零售及餐飲業營業額統計，農曆春節採買等商機挹注，1月零售業營業額為4451億元，創歷年同期新高紀錄，年增5.3%。

觀察占比最大的綜合商品零售業，1月營業額達1480億元，創歷年單月新高，成長幅度高達15.1%，其中量販店表現同樣締造歷來同期最佳，營業額達276億元，成長16.1%；百貨公司、超級市場皆為雙位數成長，分別年增20.9%、15.5%。

受惠春節檔期促銷，加上氣溫偏低，帶動保暖服飾及鞋類買氣增溫，1月布疋及服飾品零售業年增18.9%；年菜、生鮮蔬果、春節禮盒銷售暢旺，食品飲料及菸草零售業年增8.5%；藥品及化粧品零售業年增13.2%。不過，春節假期影響交車數減少，汽機車零售業年減9.1%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，1月餐飲業營業額1039億元，年增15.8%，締造歷年單月新高紀錄，其中因逢春節聚餐旺季，外出旅遊飲品需求提升，拉抬用餐及外帶年菜銷售業績，餐館、飲料店營業額雙雙創下歷年新高，分別達860億元、123億元，年增18.6%、5.5%。

經濟部今天也公布1月批發業營業額為1兆683億元，年減5.3%，其中汽機車批發業年減16.5%、建材批發業年減14.4%、機械器具批發業年減2.0%、化學材料批發業年減11.5%；藥品及化粧品批發業則因醫院用藥需求增加，成長0.4%。

透過 Google News 追蹤中央社

黃偉傑表示，主因今年農曆春節落點提早，工作天數相對減少，以及部分農曆年前備貨需求已提前發酵。

展望未來，受惠各地元宵燈會、世界棒球經典賽資格賽陸續登場，有助於吸引消費人潮，不過去年春節為2月墊高基期，黃偉傑預估2月零售業營業額預估介於3645億元至3756億元，年減1.4%至年增1.6%，累計前2月零售業有望成長2.2%至3.6%；2月餐飲業營業額預估介於862億至889億元，年減5.5%至年減2.5%，累計前2月餐飲業成長幅度估5.1%至6.6%。（編輯：林淑媛）1140225