機器人理財夯 金管會：資產規模達百億、客戶破21萬
2025/2/26 18:10（2/26 18:28 更新）
（中央社記者羅元駿台北26日電）智能投顧夯，金管會最新統計，截至去年第4季底止，機器人理財業務累積資產規模穩坐百億元大關，年增超過4成，其中累積客戶數更達21萬602人。
金管會今天公布，截至去年第4季底止，共有17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模穩坐百億，達新台幣112.03億元，年增43.78%，累積客戶數為21萬602人。
金管會證期局副局長高晶萍說明，因客戶與規模持續成長，去年已提升法律位階，將自動化投顧服務監理納入投顧事業管理規則規範，後續將持續視發展狀況做法規調適。
透過 Google News追蹤中央社
金管會資料顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達23.34億元穩居冠軍，市占率高達20.83%；其次為第一銀行資產規模18.01億元，市占率16.08%；第3為兆豐銀行資產規模13.49億元，市占率12.04%。
投信方面，以復華投信機器人理財業務資產規模2.96億元居冠，市占率2.64%；野村投信緊追在後，資產規模2.45億元，市占率2.19%；第3為群益投信資產規模0.24億元，市占率0.21%。（編輯：林淑媛）1140226
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。