大豐電：大大寬頻擬公開發行 盼強化策略聯盟

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（中央社記者蘇思云台北26日電）有線電視與寬頻業者大豐電今天舉行董事會，發布2024年合併營收達新台幣21.2億元，創下歷年最佳表現。為協助子公司大大寬頻營運，董事會決議通過大大寬頻在台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，預期有利業務推展與策略結盟。

大豐電今天舉行董事會，會後發布2024年度經營實績，全年合併營收達21.2億元，較去年同期成長2.5%，每股盈餘（EPS）3.59元，合併營收創歷年最佳表現。

大豐電寬頻總戶數去年底超越17萬戶，挹注業務收入達8.1億元，占合併營收38%，較2023年同期成長17.6%，成為營收成長主動能。大豐電近年獲利持穩上升，今天董事會也通過擬分派現金股利每股3.04元，並以資本公積分配現金，每股配發0.16元，合計共3.2元。

大豐電晚間也發布重大訊息，為協助子公司大大寬頻營運發展及提升經營管理效益，大大寬頻如果能順利完成股票上市（櫃），將有利於業務推展及策略結盟，除了對大大寬頻形象與業務帶來積極效益外，大豐也可提升轉投資價值，股東將共同受益。

大豐電表示，參酌申請上市（櫃）的規定，大大寬頻股票掛牌時，大豐電與大豐電的子公司，與前述公司的董事、監察人、代表人，與持有前述公司股份超過股份總額10%的股東，與其關係人總計持有大大寬頻的股份不得超過掛牌時已發行股數70%的規定。

不過，大豐電對大大寬頻的直接及間接綜合持股比例，在上市（櫃）掛牌時，仍應逾50%，以保有對大大寬頻的控制力並發揮集團綜效。

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根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，固網寬頻方面，疫情成為催化劑，加速民眾對數位應用的使用需求，帶動固網寬頻帳號數成長，截至2024年12月底，全台光纖用戶約446萬戶，有線電視寬頻用戶約236萬戶。

大豐電董事長張銘志表示，觀察到新申裝家用寬頻360M以上的用戶中，約4成會選擇500M的產品服務，大大寬頻有綿密的基礎網路建設，今年將挑戰寬頻用戶突破60萬。（編輯：張均懋）1140226