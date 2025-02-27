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宇瞻參加工具機展 強打光學檢測設備

2025/2/27 11:17
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（中央社記者張建中新竹27日電）台北國際工具機展將於3月3日登場，宇瞻將展示光學檢測設備方案，為金屬製品製造業者客製高精度、多種類瑕疵檢測設備與自動化串接服務。

宇瞻今天發布新聞稿指出，將在工具機展展出主動式智慧防災、ESG（環境、社會責任、公司治理）能源監測與機聯網可視化管理，助力工廠智慧升級。

宇瞻表示，主動式智慧防災系統能夠即時預警通知，透過如關閉瓦斯爐火、執行斷電及開啟排風等方式主動阻斷災害，避免瓦斯洩漏、爐火乾燒、火苗竄燒等危害擴大。

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ESG監測管理主要聚焦能源監控，例如針對高耗能熔爐，能夠監測加熱棒的用電負載，協助企業優化用電策略，掌握工廠用電與碳排計算，搭配廢氣廢水排放監測，更能達成節能減排目標。

機聯網可視化管理能夠整合產線設備，監測生產稼動率與機台運行狀態，呈現於現場管理看板，有助提升效率。宇瞻指出，方案均能串連至視覺化的戰情室集中管理，確保工廠環境安全與生產效能最佳化。（編輯：楊凱翔）1140227

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