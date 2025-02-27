AI發威 去年11月底製造業職缺率3.04%創逾2年新高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）主計總處今天發布113年11月底工業及服務業職位空缺統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，在電子零組件，電腦、電子及光學製品兩大業別帶頭衝之下，製造業職缺率3.04%，創逾2年新高。

主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

主計總處統計，去年11月底工業及服務業職缺數24.7萬個，職缺率2.82%；113年各季職缺率均維持2.8%左右的水準，顯示就業市場穩定。

回顧去年經濟情勢，最受矚目的便是AI商機大爆發，締造亮眼出口成績，相關業別景氣熱絡，也反映在職缺統計上。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，113年11月底製造業職缺率3.04%，創111年8月以來逾兩年最高紀錄，「最大貢獻就是電子零組件製造業，以及電腦、電子產品及光學製品製造業，這兩個都跟AI和高效能運算需求有關」。

譚文玲直言，製造業當中行業差異相當明顯，部分傳產景氣低迷，職缺率走跌，但是與AI關聯密切的電子零組件、電腦電子光學兩大業別，職缺率分別為3.12%、4.42%，雙創111年8月以來最高，帶動製造業職缺率同創逾2年最高紀錄。

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服務業方面，住宿餐飲職缺率3.89%，穩步走揚，譚文玲說明，民間消費動能持穩，加上近期連鎖餐飲持續展店，均使用人需求增溫。

至於不動產業，去年下半年起，在房貸荒以及央行祭出選擇性信用管制的雙重打擊下，房市急速冷卻，不動產業職缺數持續下滑，職缺跌破4000個，降至3717個，為99年8月以來最低；職缺率下探2.69%，更寫下逾18年最低水準。（編輯：林淑媛）1140227