加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
首頁 / 產經

若金管會審查過關 永豐金併京城銀總資產將增至3.5兆

2025/3/3 16:16（3/3 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北3日電）永豐金娶親京城銀邁入下階段，永豐金後續將向金管會申請股權轉換併購案，若主管機關審查通過，永豐金和京城銀合併之後總資產有望增加至新台幣3.5兆元，排名從第13名提升至第12名；對中小企業放款規模，將從第11名上升至第9名，若扣除公股行庫，則高居民營銀行第2名。

永豐金、京城銀去年12月27日雙方董事會同步通過，擬以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，估計永豐金將砸下約599億元娶親京城銀。

雙方於今天各自召開股東臨時會決議股份轉換合併案，股東投票結果均贊成合併案，後續將送金管會審查。

一旦通過審查，雙方計畫於2025年第4季前完成股權轉換，在正式轉換後，也將盡快展開京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於2026年第4季前完成2家銀行間的整併。

永豐金總經理朱士廷在股臨會中分析，永豐銀在北北基桃竹苗有97家分行、全台共125家，京城銀在雲嘉南高屏則有48家分行、全台共66家，雙方合併191家分行將達南北平衡。

朱士廷說，永豐銀前身為台北區中小企業銀行，分行據點多在北部，想要在中南部地區增設66個據點不容易，合併的綜效是客戶、員工與業務均大幅擴展。另外，雙方在人才、據點、產品是高度互補，在市場上要找到可互補的不多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永豐金財務長許如玫說明，根據金管會銀行局統計至去年9月全台銀行資料，永豐金和京城銀合併之後總資產增加至3.5兆元，排名將由第13名提升至第12名。

其中，銀行的中小企業放款排名將從第11名提升至第9名，位居民營銀行第2名。從金控角度而言，前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。（編輯：潘羿菁）1140303

#朱士廷
#金管會
#桃竹苗
#永豐金
#京城銀
#銀行局
#收購
朱士廷
永豐金股臨會9成4贊成 通過合併京城銀案京城銀出嫁永豐金 姜宏亮：2大股東非常不捨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：