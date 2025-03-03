若金管會審查過關 永豐金併京城銀總資產將增至3.5兆

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（中央社記者羅元駿台北3日電）永豐金娶親京城銀邁入下階段，永豐金後續將向金管會申請股權轉換併購案，若主管機關審查通過，永豐金和京城銀合併之後總資產有望增加至新台幣3.5兆元，排名從第13名提升至第12名；對中小企業放款規模，將從第11名上升至第9名，若扣除公股行庫，則高居民營銀行第2名。

永豐金、京城銀去年12月27日雙方董事會同步通過，擬以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，估計永豐金將砸下約599億元娶親京城銀。

雙方於今天各自召開股東臨時會決議股份轉換合併案，股東投票結果均贊成合併案，後續將送金管會審查。

一旦通過審查，雙方計畫於2025年第4季前完成股權轉換，在正式轉換後，也將盡快展開京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於2026年第4季前完成2家銀行間的整併。

永豐金總經理朱士廷在股臨會中分析，永豐銀在北北基桃竹苗有97家分行、全台共125家，京城銀在雲嘉南高屏則有48家分行、全台共66家，雙方合併191家分行將達南北平衡。

朱士廷說，永豐銀前身為台北區中小企業銀行，分行據點多在北部，想要在中南部地區增設66個據點不容易，合併的綜效是客戶、員工與業務均大幅擴展。另外，雙方在人才、據點、產品是高度互補，在市場上要找到可互補的不多。

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永豐金財務長許如玫說明，根據金管會銀行局統計至去年9月全台銀行資料，永豐金和京城銀合併之後總資產增加至3.5兆元，排名將由第13名提升至第12名。

其中，銀行的中小企業放款排名將從第11名提升至第9名，位居民營銀行第2名。從金控角度而言，前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。（編輯：潘羿菁）1140303