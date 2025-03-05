研華：邊緣AI占比今年拚15% 擬成立傳承委員會

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（中央社記者吳家豪台北5日電）工業電腦廠研華今天表示，接單動能逐步回溫，第1季接單/出貨比值應該會超過1，並持續擴大布局邊緣人工智慧（AI）市場，邊緣AI營收占比2023年約4%，去年提升到9%，樂觀看待今年將超過15%。

研華今天召開法人說明會，針對接班議題，研華董事長劉克振表示，自己是公司創辦人，今年71歲，身體沒什麼毛病，但也了解要對投資人交代，一定要有好的傳承。上週董事會正式提出傳承時間表和計畫，內部已準備成立傳承委員會，可能有1、2名董事加上外部顧問，應該今年就會啟動比較積極的傳承。

他說，邊緣AI市場將在10年內成長4倍，AI的進化實在太快了，AI的普及從雲端延伸到各種產業應用的邊緣端，可以說非常快速，單單過去2個月的變化就翻天覆地。

劉克振強調，研華投入軟體的人力約300人，並不算多，準備外包給印度公司合作，甚至規劃合資公司。研華今年也將重返台北國際電腦展（COMPUTEX），因為去年規模搞得太大了，多家科技大廠高層都飛來台灣。

研華去年第4季合併營收約新台幣163.13億元，季增9%，年增8%，歸屬於母公司業主淨利26.41億元，季增17%，年增15%，每股盈餘3.06元，2024全年每股盈餘10.45元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，去年營收與獲利皆下滑，目前接單動能已逐步回溫，去年第4季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.12，北美、歐洲、中國3大區域接單/出貨比值均回升至1以上，接單相當旺盛。

陳清熙預估，今年第1季整體接單/出貨比值將大於1，北美與歐洲地區業績將年增高雙位數，中國地區業績將與去年同期持平。

陳清熙也提到，研華持續擴大布局邊緣人工智慧（Edge AI）市場，2023年營收占比約4%，2024年已提升到9%。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華邊緣運算平台已廣泛支持各式主流AI晶片，協助產業客戶評估驗證AI平台效能及應用開發，加速落地AI在邊緣裝置端。以前邊緣運算要不要加上AI是「選配」，今年開始會變成「標配」。

張家豪說，先前提過邊緣AI營收占比今年要達到15%以上，內部蠻樂觀，因為ARM架構晶片進入市場速度相當快，研華目前有2個ARM架構產品線，預計今年底會增加到4個。

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研華智能系統事業群總經理蔡淑妍指出，未來將積極推動產業邊緣運算發展，專注於智慧製造、工業與半導體設備、協作型機器人、交通、網路安全及影像串流等垂直市場。

蔡淑妍說，研華也將加強對L11 Rack機櫃系統整合服務的投資，為客戶提供機櫃系統的組裝、整合與測試服務，透過全球服務據點，實現當地組裝與出貨，並涵蓋半導體前端設備、醫療影像及影音串流等應用領域。（編輯：張均懋）1140305