讚台積電挺身而出 蔡明忠：扼殺台灣產業如扼殺全球AI

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（中央社記者江明晏台北5日電）針對台積電擴大對美投資，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，「台積電挺身而出，身為護國神山，保護台灣整個ICT產業」，希望美國政府看到，如果扼殺台灣產業，就是扼殺全球AI發展，不見得會讓美國再次偉大。

全球行動通訊大會（MWC）登場，台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度率隊前往參加，他並針對台積電擴大美國投資議題受訪。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

蔡明忠表示，晶片加稅議題會緩解，雖然一開始也認為關稅不會直接影響台積電，畢竟台積電晶片不是直接出口到美國，肯定「台積電挺身而出，身為護國神山，保護台灣整個ICT產業」。

蔡明忠進一步說，台灣處於非常關鍵地位，AI供應鏈的樞紐地位，其中所需要的零件、設備、裝置都跟台灣都有關，包括節能、散熱、高速運算。

他說，「在未來AI發展上，台灣實在是很重要，希望美國政府看到這一點，扼殺台灣產業發展，就是扼殺整個世界AI的發展，不見得會Make America Great Again（讓美國再次偉大）」。

至於外界有聲音認為台積電委屈，蔡明忠直言，「台積電又不是一個笨公司，它是全世界最厲害的公司，他怎麼會不知道他要做什麼事情，本來就是有打算，只是選擇這個時點」。

展望今年台股，他表示，去年台股果然「神龍擺尾」，今年最大變數是川普，一行一動都牽動市場、貿易與世界經濟發展，短期、中長期發展都很難預測，只能說今年是「忐忑不安的開始」。

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台灣大今年在MWC上也與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，聚焦AI網路運用、開發5G智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用3面向合作。

蔡明忠表示，今年電信產業和其他產業一樣，非常積極在接觸AI，讓網路更具智慧韌性，看好AI時代，5G的功能會被完全發揮，過去5G專網還存在實驗性，今年發展更全面化，AI算力幫很大忙，讓算力帶到工廠裡頭；他也認為，儘管目前消費者還是覺得5G沒有太大的進化感受，但他仍看好AI會帶來突破。 （編輯：楊凱翔）1140305