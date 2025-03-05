關稅戰烽火遍地 台廠布局越南側重應變彈性

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（中央社記者陳家倫海陽5日專電）台灣塑膠射出廠台翰精密越南廠第二期廠區今天落成啟用。面對貿易戰烏雲，董事長蔡鎮隆說，現在不管哪裡都可能有關稅風險，因此縮小廠房規模、多點布局將有助靈活應變。

台翰精密科技公司越南廠第二期廠區今天在越南海陽省（Hai Duong）舉行落成啟用典禮。中華民國駐越南代表劉世忠、僑務委員洪志華及多名海陽省地方官員出席。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，越南屢次被外界認為將遭關稅痛擊。不過一些在越南的跨國企業仍持續擴大產能，包括蘋果供應鏈代工廠富士康（Foxconn）與立訊精密（Luxshare-ICT）今年全年都將招募4萬名員工。

根據越媒「投資者」報導，緯創集團在越南河南省（Ha Nam）名為「勝利二」計畫（Victory II）的高科技電子產品工廠在今年初投入營運，這座工廠將成為億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下Space X的新零件製造中心。

台翰精密也在關稅不確定性下持續加碼越南，越南廠第二期廠區預計招募600至800名員工，主要生產消費性電子產品、網通產品、電腦周邊、聲學產品、智慧家電，預計4月開始投產。

蔡鎮隆受訪時表示，放眼全球市場，現在很難確定哪個地方一定安全，只能盡量降低風險，業者對關稅影響並未看得那麼重，加上近年來很多客戶都遷移至東南亞，必須跟上腳步，去年初便決定在越南廠蓋第二期廠區。

但他強調，企業現在不會在一個地方蓋巨型工廠，而是縮小規模、多點布局，以此平衡風險，並能因應客戶需求與動態去做最好的配置。

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蔡鎮隆指出，越南最特別的優勢就是距離中國近，方便原物料運輸，且越南的日商與韓商多，供應鏈也完整。至於可能被美國鎖定的資通訊產品，蔡鎮隆認為，只要移出中國生產應該就能避險。

劉世忠致詞時表示，他常向各國友人提到台灣的外交很辛苦，但台灣的影響力卻是無所不在，包括手機與電動車的晶片、單車、運動鞋都有台商製造的影子，台翰精密在事務機領域，就是台灣之光。（編輯：韋樞）1140305

台灣塑膠射出廠台翰精密越南廠第二期廠區5日落成啟用，主要生產消費性電子產品、網通產品、電腦周邊、智慧家電等，預計4月開始投產。中央社記者陳家倫海陽攝 114年3月5日