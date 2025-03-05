佳世達去年EPS 1.11元全額配息 擬現金減資每股1.8元

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（中央社記者潘智義台北5日電）液晶顯示器廠佳世達今天董事會通過2024年財報，每股稅後純益（EPS）1.11元，預計全額配發現金股利1.11元，董事會也通過現金減資案，每股退還現金約1.8元，合計配發每股2.91元。

佳世達財務長洪秋金今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，每股退還現金約1.8元，將提請5月29日股東常會同意。

佳世達預計減資金額約為34.69億元，消除股份3億4694萬453股，減資比率為18%，股本將由目前約192.7億元降至158億元。此案提請股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定換股作業計畫、減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

佳世達說明，由於布局醫療等高附加價值新事業，營業毛利率持續提升，2024年營業毛利率達16.5%，連2年突破16%，並創下20年新高紀錄；顯示器營收及獲利雖都較2023年上升，但智能方案海外子公司提列存貨跌價損失、網通事業客戶端調整庫存，皆影響2024年最終獲利表現。

佳世達統計，2024年第4季合併營收541.01億元，創近2年的單季新高，營業毛利88.4億元，歸屬於母公司淨利1.91億元，EPS為0.1元。

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佳世達2024年合併營收2017億元，營業毛利331.81億元，營業淨利45.2億元，稅後純益28.14億元，歸屬於母公司淨利21.64億元，EPS為1.11元。

佳世達今天同步公布今年2月合併營收155.34億元，年增11.1%，月減6%；前2月合併營收320.72億元，年增6%，資訊、醫療、智能方案等事業都較去年同期成長；佳世達將於6日舉行法人說明會，說明去年營運成果與今年展望。（編輯：楊蘭軒）1140305