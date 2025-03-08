人力銀行：電金業畢業生起薪中位數3.7萬 高其他12%

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（中央社記者羅元駿台北8日電）台大校園徵才博覽會登場，根據104人力銀行統計指出，電子資訊半導體和金融業等相關職缺，畢業生起薪中位數達新台幣3.7萬元，高於其他產業12%至15%。

台大校園徵才博覽會今天開跑，活動現在相當多台大學生參與，台積電、聯發科、國泰金等上百家高科技與金融業上市櫃公司共同前進椰林大道徵才。

104人力銀行今天發布新聞稿指出，台灣持續缺工，各方評估2025年上半年景氣不弱，整體環境有利於新鮮人找工作，其中，電子資訊半導體、軟體網路，以及金融服務業提供新鮮人起薪為4萬元，而碩士生甚至更高。

104人力銀行指出，根據104求職會員資料庫畢業生科系調查，工程學科、醫藥衛生、工業機械、數學電算等科系的畢業生起薪中位數約3.6萬元，因投入職務與產業不同，工作難度較高，比文組生起薪中位數的3.2萬元，略高13%。

104人力銀行進一步指出，在投入產業部分的薪酬也產生差異，其中電子資訊、軟體與半導體相關產業，以及金融投顧及保險業的畢業生起薪中位數分別為3.7萬與3.6萬元，因產業結構及產業生態不同，較民生消費產業起薪中位數的3.2萬元，略高13%。

最後則是畢業生投入的職務，104人力銀行統計指出，資訊軟體系統類、醫療保健服務、研發相關職務的畢業生起薪中位數約3.8萬元，比民生消費相關職務起薪中位數的3.3萬元高出15%。

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104人力銀行表示，畢業生擁有雄厚且無可取代的年輕資本，職涯探索可以依個人興趣、工作價值以及成就感，薪水並非唯一考量。

104人力銀行調查樣本來源為整理近2年最高學歷為大學畢業、第1份正職工作的起薪中位數。（編輯：張均懋）1140308