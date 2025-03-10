台新銀獲准開辦財管2.0 14家銀行搶億元級富豪市場

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（中央社記者張璦台北10日電）金管會3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，今天宣布核准台新銀行開辦，使台新銀成為第14家獲准搶進億元級富豪商機的銀行，同時亦是金管會全面開放財管2.0業務後，核准的首家銀行。

金管會透過新聞稿指出，同意台新國際商業銀行辦理財管2.0業務，主要考量台新銀在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，已提出相關具體規畫，並建置此業務責任地圖及負責此業務高階管理階層重大違失案件的問責機制，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化，並落實公平待客與公司治理。

截至目前，金管會已核准14家銀行辦理財管2.0業務，包括中信銀行、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行、滙豐（台灣）銀行、渣打銀行（台灣），以及本次台新銀。

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金管會109年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，並於今年3月修正此辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目的分階段放寬。

金管會表示，將持續關注此業務的發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財富管理人才及系統的投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，促進境內外財富管理業務發展，並強化國銀的國際競爭力，以提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。（編輯：潘羿菁）1140310