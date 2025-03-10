台泥併購挹注2月營收創同期高 亞泥業績年增16%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）台泥受惠併購效益，公布2月營收為新台幣91.23億元，年增90.13%，創同期新高。亞泥因水泥銷售及子公司遠龍不鏽鋼業績向上，且中國大陸市場回溫，2月營收41.84億元，年增16.2%，創近2年同期新高。

台泥今年前2個月累計營收約213.3億元，年增77.27%。台泥表示，去年3月公司完成水泥公司土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor併購後，自去年3月至今年2月已為台泥貢獻營收約638億元。

單看今年2月OYAK、Cimpor的低碳水泥營收達43億元，占台泥合併營收47.99%。

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另外，台泥的台灣水泥巿場及中國大陸水泥巿場2月營收與去年同期持平；子公司方面，達和航運因租賃水泥船及散裝船運量增加，2月營收較去年同期成長。

亞泥今年前2個月累計營收約100.6億元，年減0.28%。亞泥表示，2月台灣市場水泥銷量成長，遠龍不銹鋼需求穩健帶動業績。另外，中國大陸市場同樣表現不俗，除了水泥售價上揚，銷量也較去年同期增加，顯示市場需求回溫，整體營運動能增強。（編輯：楊蘭軒）1140310