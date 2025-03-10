富邦媒2月營收創同期新高 網家年減2.2%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）電商龍頭富邦媒今天公布2月營收新台幣83億元，月減9.2%、年增1.3%，創歷年同期新高。PChome網家也公布2月營收為30.9億元，月增6.7%、年減2.2%。

富邦媒表示，2月透過AI技術，優化個人化推薦與精準行銷，推動多項關鍵品類的銷售業績成長。

富邦媒指出，經營模式已擴展為多元電商生態，除了電商之外，還有直播、廣告與訂閱制會員等服務，驅動整體業務成長。

展望3月，富邦媒表示，此為第1季關鍵促銷期，「女王節」旺季在mo幣加碼回饋助攻下，全站流量較去年同期成長約3成，加上換季需求升溫，以及AI技術驅動精準行銷，富邦媒對今年第1季及全年營運仍保持正向預期。

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PChome網家今天也公布2月營收為30.9億元，年減2.2%。去年統一集團入股PChome網家，持有3成股權，網路家庭今年2月公告，法人董事改派代表人，統一取得2席董事。原法人董事賽特資訊服務代表人為曾薰儀和周厚宇，改由統一超物流長胡長熹和統一超數位發展中心主管林振德擔任。

業界解讀，統一集團近年持續布局物流事業，在北中南都打造大型物流園區，未來與網家在電商物流服務將有機會深化合作。（編輯：楊蘭軒）1140310