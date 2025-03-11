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日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
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宜蘭嚴選20項農特產 進軍日本東京國際食品展

2025/3/11 15:19（3/11 15:21 更新）
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日本東京國際食品展11日開展，宜蘭縣政府嚴選12家多達20項農特產品於現場參展。赴日宣傳的宜蘭縣代理縣長林茂盛（左2）也化身料理職人，運用這次參展的食材，現場製作日本國民美食茶泡飯，並調製金柑素馨氣泡手搖飲，讓現場民眾留下深刻印象。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月11日
日本東京國際食品展11日開展，宜蘭縣政府嚴選12家多達20項農特產品於現場參展。赴日宣傳的宜蘭縣代理縣長林茂盛（左2）也化身料理職人，運用這次參展的食材，現場製作日本國民美食茶泡飯，並調製金柑素馨氣泡手搖飲，讓現場民眾留下深刻印象。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年3月11日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）日本東京國際食品展今天開展，宜蘭縣府嚴選12家20項農特產品於現場宣傳，包括宜蘭嚴選米，並利用冬山鄉產的素馨紅茶製成日本常見的茶泡飯，盼吸引日本民眾目光，行銷國際。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，被譽為全球前3大專業食品展的東京國際食品展，今天於東京國際展示場熱鬧開展，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席台灣館開幕記者會，並與12個縣市政府及中央單位代表共同剪綵。

林茂盛也於記者會向各國媒體、採購通路業者及日本民眾推銷宜蘭嚴選米、三星蔥、櫻桃鴨、金柑、櫻花蝦、黑鮪魚、有機紅茶等宜蘭好物，並邀請與會者到宜蘭旅遊，體驗宜蘭獨特魅力。

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林茂盛在現場更化身料理職人大秀廚藝，運用這次參展的食材，製作日本國民美食茶泡飯，並調製金柑素馨氣泡手搖飲，讓現場民眾留下深刻印象。

縣府指出，為爭取外銷訂單，今年與縣內各地農會、畜產業者共12家推出20種產品參展，包含宜蘭嚴選米、蘭陽五農米、素馨紅茶、金柑氣泡蜂蜜飲、甜心芭樂果凍、養生豆奶、蔥明麵、蔥明餅、櫻桃鴨賞、金棗核桃糕等。（編輯：李錫璋）1140311

林茂盛
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