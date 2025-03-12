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大豐電估明年第2季寬頻破20萬戶 子公司擬分拆上市

2025/3/12 18:21（3/12 18:31 更新）
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大豐電於12日舉行法說會，說明2024年營運與未來業務規劃，並積極規劃子公司大大寬頻上市（櫃）。圖為大豐電董事長張銘志（左）與總經理劉登榮（右）。中央社記者蘇思云攝 114年3月12日
大豐電於12日舉行法說會，說明2024年營運與未來業務規劃，並積極規劃子公司大大寬頻上市（櫃）。圖為大豐電董事長張銘志（左）與總經理劉登榮（右）。中央社記者蘇思云攝 114年3月12日
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（中央社記者蘇思云台北12日電）大豐電今天表示，看好寬頻需求的成長，未來3年會建構全台北中南400G聯網骨幹，優化網路效益，預期2026年第2季寬頻用戶突破20萬戶，董事會也決議子公司大大寬頻分拆上市，後續將到股東會討論，預期成長力十足。

有線電視與寬頻業者大豐電今天下午舉行法人說明會，發表2024年營運實績總覽與未來營運展望。大豐電去年合併營收達新台幣21.2億元，再創歷史新高，每股盈餘（EPS）3.59元。

大豐電董事長張銘志表示，未來3到5年專注2件事，第一，大豐要做光纖到府（FTTH）為軸心的光纖寬頻網路平台。第二，平台上最重要的不是內容，而是穩定的傳輸服務。AI應用要深入家庭最重要就是靠網路，大豐也積極跟系統業者同業推動爭取企業用戶。

張銘志表示，過去中華電信橫跨各區域固網線路的優勢，但現在同業間會互相合作，因此陸續爭取保險公司各地營業處所、連鎖速食店、停車場成為寬頻的企業用戶，以停車場來說，寬頻用量不一定很大，但有機會帶來更好的收益。

張銘志指出，董事會也確定提案子公司大大寬頻分拆上市，看好大大寬頻將是成長力十足的企業，分拆後也不會再受限有線電視的框架。

預期民眾對寬頻流量需求日漸成長，大豐電總經理劉登榮說明，大豐電目前是100G頻寬的骨幹網路，未來3年會建構北中南400G聯網骨幹，透過共享光纖資源，提高整體網路效益。此外，也預計在新款雙模機應用上，提供Netflix影音服務。

劉登榮表示，大豐有線電視用戶約21.6萬，家用寬頻用戶為17.3萬戶，寬頻用戶滲透率達80.4%，為業界最佳。去年新申裝寬頻戶數中，有6成是申請360M以上戶數，帶來高貢獻度，隨著寬頻持續成長，目前寬頻收入占營收比重達38%，確實可彌補視訊與其他收入的缺口，目標2026年第2季寬頻用戶超過20萬戶。

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劉登榮表示，截至去年第3季，全台有線電視戶數約年減3.82%，大豐積極以業務搭配固守客戶，近1年流失率為1.28%，遠低於5大有線電視多系統集團（MSO）平均的流失率3.15%。

寬頻滲透率的計算，分子為業者家用寬頻戶數，分母為經營區有線電視用戶數。（編輯：楊蘭軒）1140312

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