AI熱潮 1月電子零組件加班工時衝52年同月最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處今天發布工業及服務業受僱員工統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，製造業滿手訂單，1月製造業加班工時達15.8小時，為近10年同月最高，其中電子零組件加班工時衝上24.7小時，寫下52年來同月最高水準。

主計總處統計，今年1月底全體受僱員工人數為850萬人，全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7458元，年增2.91%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均數為11萬3846元；總薪資顯著成長，主因是今年農曆春節落在1月底，廠商集中於1月發放年終獎金所致。

1月全體受僱員工加班工時平均為8.7小時，值得注意的是，製造業受惠於AI商機大爆發，加上農曆春節連假將至，得在放長假前加班趕工，製造業加班工時達15.8小時，不止連續8個月正成長，也是近10年同月最高。

透過 Google News 追蹤中央社

主計總處國勢普查處副處長譚文玲進一步指出，製造業底下的電子零組件業，加班工時更高達24.7小時，為52年來同月最高水準。

觀察今年1月電子零組件製造業的總薪資表現，達16萬70元，明顯高於全體受僱員工平均值11萬3846元。（編輯：林淑媛）1140313