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中華電盤中市值上兆元 兩任董事長目標兌現

2025/3/14 14:31（3/14 15:13 更新）
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中華電信董事長簡志誠上任後延續兆元市值目標，並在今年2月媒體春酒時喊話表示，「中華電AI加持，2025年兆元市值」。（中央社檔案照片）
中華電信董事長簡志誠上任後延續兆元市值目標，並在今年2月媒體春酒時喊話表示，「中華電AI加持，2025年兆元市值」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北14日電）台股近期走勢震盪，股息穩定的電信股成資金避風港，一舉推升中華電信今天盤中股價觸及129元，市值正式上新台幣兆元，兌現前任董事長郭水義、現任董事長簡志誠先後提出的「兆元市值」目標。

中華電信市值上兆元目標，為前任董事長郭水義在2023年5月接棒時首度提出，也成為任內未完成的遺憾。

簡志誠上任後延續此目標，並在今年2月媒體春酒時喊話表示，「中華電AI加持，2025年兆元市值」。

簡志誠強調，今年營收、獲利預估會突破近8年新高，並加大AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化、淨零永續6大領域投資布局力度，且承諾在股利政策給予「驚喜」。

僅1個多月，中華電市值破兆元目標今天達陣，中華電今天股價以平盤128.5元開出，盤中數度觸及129元，市值正式達到兆元，終場仍收在128.5元。

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以中華電信資本額775.74億元計算，股價在129元以上，市值就達到兆元。截至13日，中華電股價收在128.5元，市值達9968.32億元，排名台股上市櫃公司市值第6大。

中華電信去年每股稅後盈餘4.8元，董事會決議每股配發現金股利5元，配發率104%，高過近5年股利配發率的99.91%至100.04%。台股近期震盪，配息穩定的電信股成為資金避風港，外資連續2天買超，合計買超中華電逾2700張，投信連6買。（編輯：林家嫻）1140314

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