巨大董事長接磐石會長 劉湧昌：盼傳產擔綱中流砥柱

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（中央社記者江明晏台北15日電）巨大集團董事長劉湧昌今天接任磐石會第28屆會長，他表示，2025年全球局勢動盪、供應鏈重組的背景下，傳統產業將面臨前所未有的巨大挑戰，期許「磐石企業」成為台灣經濟的「中流砥柱」。

由中部上市櫃公司企業負責人組成的磐石會，今天在台中市林酒店舉行「第27、28屆會長交接典禮」，由巨大集團董事長劉湧昌接任磐石會第28屆會長。磐石會現有約125家會員公司，總市值超過新台幣2兆元。

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劉湧昌在就職演說表示，磐石會的企業多源自中部傳統產業，在台灣經濟發展扮演舉足輕重角色。劉湧昌強調，在2025年全球局勢動盪、供應鏈重組的背景下，以傳統產業為主體的磐石，將面臨前所未有的巨大挑戰，期許磐石企業成為台灣經濟的「中流砥柱」，穩固產業根基，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，才能基業長青。

展望新的一年，劉湧昌指出，當今產業趨勢變化迅速，數位轉型、人工智慧（AI）應用及永續發展，已成為不可逆的時代潮流。（編輯：張若瑤）1140315