印尼將解除10年禁令 移工恢復輸出沙烏地阿拉伯

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼2015年因虐待事件及勞工缺乏保護等疑慮，禁止勞工赴沙烏地阿拉伯就業，長達10年的禁令可望解除。印尼移民保護部表示，總統已批准恢復輸出移工至沙國，沙國將提供60萬個工作機會。

羅盤報（Kompas）和雅加達環球報（Jakarta Globe）等媒體報導，印尼在實施10年禁令後，經由總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）批准，將輸出移工至沙烏地阿拉伯。

報導指出，普拉伯沃支持解除禁令，以擴大印尼民眾的就業機會。

印尼移民保護部長阿布杜（Abdul Kadir Karding）14日與普拉伯沃見面後表示，「總統致力於加強移工至沙國就業前的培訓和準備工作」。

阿布杜指出，印尼自2015年起暫停向沙烏地阿拉伯輸出移工。他說：「我們都知道，多年來，在沙烏地阿拉伯的印尼移工所受的保護微乎其微，這就是我們實施禁令的原因。」

他表示，在沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的領導下，對勞工的保護已有顯著改善，因此在與沙國談判後，勞工在沙國將可獲得至少750萬印尼盾（約新台幣1萬5130）的最低工資保障。

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阿布杜補充，若兩國能如期在3月簽署諒解備忘錄，預計最快6月就能恢復輸出移工至沙國。

阿布杜還說，沙國政府承諾提供多達60萬個工作機會，其中約40萬是家庭幫傭，另外20萬是其他工作。（編輯：唐聲揚）1140315