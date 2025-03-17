數發部4策略壯大資安產業 2026年產值挑戰千億

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（中央社記者蘇思云台北17日電）數發部數位產業署今天表示，今年將以半導體產業資安、國防供應鏈資安、後量子密碼技術應用與資安產業輸出國際等4大策略，推動台灣資安產業能量，資安產業產值2024年已超過新台幣817億元，拚2026年台灣資安自主產品與服務產值挑戰1000億元。

數發部數位產業署今天舉行「台灣資安產業推動策略」記者會，數發部政務次長林宜敬、數產署長林俊秀等出席。

林俊秀表示，現在正研擬資安即國安3.0戰略，最重要的是台灣自主研發資安產業的能量。回顧2018年台灣曾發生台積電產線資安事件，當時勒索病毒感染半導體設備，讓工控資安議題從關鍵基礎設施擴大到半導體這類生產設備。

在半導體資安部分，林俊秀說明，數產署跟工研院、台積電、國際半導體產業協會（SEMI）在2022年推出半導體設備資安標準SEMI E187，已輔導如華電聯網、竣盟、奧義、睿控等資安業者具備SEMI E187輔導能量與開發合規工具，並推動均豪機密、東捷科技、台達電子等12家設備業者取得合格性認證。

林俊秀透露，目前跟一家日本大商社接觸，對方希望日本也推動這套半導體設備資安標準，台積電前往美國投資設廠，美國半導體廠商也很需要資安標準的輔導，數產署未來也規劃建立全球首個SEMI E187認驗證機制。

第2，CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）為美國國防部實施的資安措施。數產署表示，推動台灣成立CMMC第三方驗證機構，希望幫業者打入美國的國防供應鏈。

近年量子電腦興起，數產署也投入資源，積極研發後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）資安技術抵禦量子電腦威脅，並推出PQC公版平台，降低業者研發成本。此外，數產署也制定密碼系統升級指引提供產業評估弱點，也輔導數位身分等3家業者協助產業進行密碼遷移。

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林宜敬解釋，美國或中國只要一方真的在量子電腦突破技術，恐怕就可以猜出對方系統中大部分密碼，這項威脅非常急迫，但施行成本又很高，台灣須謹慎因應，希望把成本降低，讓很多銀行、關鍵基礎設施可以使用後量子密碼來保護機密。

林俊秀直言，台灣資安產業已非昔日吳下阿蒙，產業規模持續成長，數產署持續推動台灣資安大會成為亞太地區規模最大資安展會，並設台灣資安館，行銷台灣資安解決方案，2024年共促成包含馬來西亞、越南、泰國等共18張訂單。（編輯：蘇志宗）1140317