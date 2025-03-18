微星桃園龜山新廠動土 擴展AI伺服器產能

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（中央社記者吳家豪台北18日電）電競大廠微星今天在桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮，新廠占地3424坪，預計2027年完工，將聚焦人工智慧（AI）伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、筆記型電腦及主機板等產品的生產與研發。

微星發布新聞稿指出，新廠的設立，代表微星進一步強化全球供應鏈，提升產品生產靈活性，並確保在快速變動的科技市場中保持競爭優勢。

微星董事長徐祥表示，桃園新廠的動土，不僅代表微星科技邁向新一階段的全球布局，也象徵微星對AI伺服器、智慧製造與新能源產業的投入。這座新廠將導入最先進的智慧製造技術，以提高生產效率與穩定性。

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徐祥14日出席法人說明會表示，AI伺服器對微星營收貢獻仍有限，今年占比估3%至5%，希望2026年翻倍成長，已有數個客戶正在洽談，未來將朝向每年成長50%至100%的目標邁進。

他也提到，微星正評估在美國設立製造基地，並計劃與印度當地廠商合作擴大在印度生產，未來不可避免將移到台灣或其他地方生產，生產成本和運輸成本會提高，微星未來在價格上也會做適當反映，以不影響公司獲利為前提。（編輯：林淑媛）1140318