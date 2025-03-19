印尼放寬買回庫藏股限制 盼甩股市暴跌陰霾增加信心

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（中央社記者李宗憲雅加達19日專電）印尼股市18日暴跌，創下2011年來最大跌幅，並觸發疫情以來首次熔斷機制。分析指，股市暴跌是因投資人擔憂印尼經濟疲軟和消費支出減少。為增加投資人信心，當局今天表示將放寬買回庫藏股限制。

雅加達綜合指數18日一度下跌7.1%，觸發印尼證券交易所（IDX）的熔斷機制，暫停股票交易30分鐘。今天雅加達股市開低震盪走平高，收在6311.66點，小漲 88.27點，漲幅1.42%。

另外，印尼盾兌美元匯率18日也貶至2週以來的最低點，以1美元兌換1萬6425印尼盾作收，今天開盤續貶，終場收在1美元兌換1萬6524.99印尼盾。

為穩定股價並增加投資人信心，金融服務監理局（OJK）今天宣布，允許企業在未經股東大會批准下買回庫藏股，此舉被認為能減少股票波動。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，外國投資人持續拋售印尼股票，但目前金融服務監理局並未直接與機構投資人接觸，但放寬買回庫藏股的措施，可望增加投資人對印尼市場的信心。

針對印尼股市18日出現暴跌，印尼證交所總經理伊曼（Iman Rachman）解釋，雅加達綜合指數暴跌有內外部因素，包括全球經濟不確定性，「目前許多投資人仍處於觀望狀態」。

彭博社則分析，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）最近實施撙節預算措施，加上財政預算今年初罕見出現赤字，都讓投資人感到憂慮。

另外，印尼媒體和社群媒體最近盛傳內閣將改組，且財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）可能會辭職，也引發外界擔憂印尼經濟不穩定。

穆里亞尼曾帶領印尼度過經濟最動盪時期，她謹慎的財政政策及疫情間應對經濟得宜而受到商界歡迎。

穆里亞尼18日召開記者會駁斥將辭去財長的傳聞，並表示將繼續與財政部全體同仁一起努力管理國家財政。

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她當時說：「我在這裡堅守立場，絕不退縮。我負責管理國家預算，並與部門團隊一起維護國家預算保持穩定，以實現普拉伯沃總統所設定的目標。」

穆里亞尼向投資人保證，政府對國家預算審慎管理，並強調，儘管股市大幅下跌，印尼整體的經濟狀況仍然穩定。（編輯：韋樞）1140319