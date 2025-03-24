桓達：切入輝達GB300伺服器 AI應用估第3季放量

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）桓達科技今天表示，熱質流量計產品間接切入輝達（NVIDIA）GB200和GB300伺服器冷卻系統應用，預期第3季有機會逐步放量，桓達液位感測器也切入美國前5大AI伺服器冷卻系統設計商。桓達指出，美國關稅變數沒影響，反而受惠中國大陸轉單效應。

桓達下午受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，展望今年營運成長動能，總經理特助及發言人許碧雲指出，2月併購德國公司DYNA Instruments GmbH，預估3月起可貢獻營收，今年併購營收貢獻約新台幣5000萬元，加上今年陸續有智慧建築電磁式流量計和政府智慧電子水表標案挹注，以及企業社會責任（ESG）零碳排監測商機，營運成長可期。

桓達代理發言人林豐章說明，今年美國市場流量計與液位開關預估可成長，台灣智慧建築及汙廢水處理應用感測器也有成長空間。

在AI伺服器應用布局，許碧雲透露，桓達量測流量和溫度的熱質流量計產品，已透過主要原廠設計委託製造電子廠商，切入AI伺服器冷卻系統應用，第1季開始小量試產，預估第3季有機會逐步放量。

許碧雲指出，透過ODM大廠，桓達流量計產品切入人工智慧晶片大廠輝達晶片為核心的GB200和GB300伺服器。此外，桓達液位感測器也打進美國前5大AI伺服器冷卻系統設計商。

許碧雲表示，桓達AI伺服器應用感測器產品，主要在新北市土城二廠生產，桓達產品感測精度可到0.02%，足以因應AI伺服器用感測器精度2%的要求。

在半導體廠應用布局，許碧雲表示，桓達客製化感測器產品，也間接導入台積電和聯電等晶圓廠，與系統商配合新建廠區工程。

產業人士分析，AI伺服器冷卻系統包括直接液冷（DLC）和浸沒式冷卻（immersion cooling）兩大類，每台AI伺服器可能會用到多種流量計產品，包括流量、溫度、壓力傳送器等3大功能，未來設計上，可整合溫度、流量、壓力感測功能於同一顆當中，未來AI伺服器浸沒式冷卻系統用感測器數量將會減少。

談到美國總統川普關稅政策變數，許碧雲表示，桓達出口到美國市場的產品，主要在台灣生產，目前美國關稅政策沒影響，桓達反而可能受惠，主要是中國大陸有轉單效應。

許碧雲說明，桓達上海工廠維持既有產能，因應中國市場需求，桓達可能另外採取租地方式用廠，在中國當地組裝在地銷售，目前桓達沒有其他增資計畫。

在東南亞布局，許碧雲指出，桓達已在印尼雅加達設廠，因應未來關稅變數，在地化生產降低進口關稅，並分散生產基地降低經營風險。

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從應用來看，液位感測應用占桓達整體業績比重約6成，粉體偵測應用占比約4成，從產品來看，感測元件占比約85%，流量計占比約15%。從市場來看，2024年美國市場占比約3成，中國大陸占比約25%，台灣占18%、歐洲占15%、東南亞和其他占比約12%。

桓達2024年合併營收新台幣12.8億元，合併毛利率54.6%，年增1.7個百分點，營業利益2.71億元，營益率21.14%，去年歸屬母公司業主獲利約2.64億元，小幅年減1.5%，每股基本純益4.72元，略低於2023年EPS 4.89元。（編輯：蘇志宗）1140324