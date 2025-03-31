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美國公布對等關稅內容前 台股觀望氣氛濃

2025/3/31 08:33
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（中央社記者潘智義台北31日電）美國總統川普（Donald Trump）將在4月2日實施對等關稅，法人認為，不論如期實施或不實施，只要有具體做法，利空出盡都比再拖延下去成為不確定因素為佳，由於美股重挫，台股也可能被波及。

美國時間28日道瓊工業指數終場下跌715.80點或1.69%，收在41583.90點，標準普爾500指數下跌112.37點或1.97%，收在5580.94點；那斯達克指數下跌481.04點或2.70%，收在17322.99點，費城半導體指數下跌130.344點或2.95%，收在4284.910點。

台股28日開低走低，終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低；台股上週累計下跌606.21點，3月以來重挫1450.29點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股下跌仍因關稅議題，雖然科技股偏弱主因人工智慧（AI）泡沫化疑慮，其實真正的問題仍在關稅，只要4月2日美國公布對等關稅實質內容，若是不課對等關稅代表先前股市多跌，若課則代表利空出盡，就怕再拖下去反而不好，股市最怕不確定因素。

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蔡明翰指出，4月2日只要美國公布對等關稅具體做法都是好事，有做法便可讓企業提出因應之道，繞道其他適合地區生產，再銷往美國，或是將產品降規銷往中國，避開關稅的困擾。

另外，清明節連續假期將屆，假期前投資人觀望，也可能影響台股交易情形。（編輯：張均懋）1140331

蔡明翰
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