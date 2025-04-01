2家VASP業者屆期未申請登記 即日起不得提供服務

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（中央社記者羅元駿台北1日電）金管會證期局主秘尚光琪今天表示，潤通數位創新和夏和股份有限公司2家虛擬資產業者，因屆期未向金管會申請洗錢防制法遵登記，即日起無法提供服務，也將請VASP公會協助後續客戶清退計畫。

為配合去年洗錢防制法修正，金管會要求虛擬資產業務（VASP）業者若要從事虛擬資產業務，最晚要在今年3月底前，向金管會完成洗錢防制法遵登記。

尚光琪說明，截至昨天共有28家業者提出洗錢防制法遵登記，其中有21家是本來已經完成洗錢防制聲明、7家業者則是新申請。

不過有2家業者並未在期限內向金管會提出申請，尚光琪指出，2家業者分別為「ACE王牌交易所」的潤通數位創新（原王牌數位創新），以及COINSHA的夏和股份有限公司。

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尚光琪強調，因業者沒有向金管會申請，4月1日起就沒辦法提供虛擬資產服務，而公司也要確保客戶的資產完整、不能動用，並注意客戶權益的保障。

尚光琪進一步說明，現階段是以洗錢防制為管理基礎，現有機制是透過VASP公會處理後續公司的客戶清退計畫，也盼業者盡快完成，以免造成客戶權益受損。（編輯：黃國倫）1140401