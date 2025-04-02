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南亞科3月營收攀近7個月高點 第1季營收季增9.32%

2025/4/2 16:56
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（中央社記者張建中新竹2日電）記憶體廠南亞科自結3月營收新台幣27.53億元，創下7個月新高；累計第1季營收71.88億元，季增9.32%。

隨著記憶體市況好轉，南亞科2、3月營收逐月攀高，結算3月營收27.53億元，月增21.12%，為113年9月以來新高水準，並帶動第1季營收回升至71.88億元，季增9.32%。

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南亞科先前指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場朝向正向發展，包括政府刺激方案和產業界產能調整，庫存有機會逐步調整，產品價格有機會逐步好轉。

南亞科預計4月10日召開線上法人說明會，公布第1季營運結果及未來展望。由於美國總統川普即將宣布對等關稅措施，是否影響市場出現變化，備受矚目。（編輯：張良知）1140402

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