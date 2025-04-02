緯創新設子公司 擬斥資16億美國擴廠

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（中央社記者江明晏台北2日電）響應美國製造，緯創今天公告，擬於美國投資新設子公司，資本額為4500萬美元（約新台幣14.91億元），並擬於不超過5000萬美元（約新台幣16.57億元）的額度內，取得位於美國的土地及廠房。

緯創今天公告，根據2024年股東常會授權，董事會通過於不超過25萬張的普通股額度內，辦理以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。

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緯創表示，因應業務發展及策略規劃需要，擬於美國投資新設子公司Wistron InfoComm （USA） Corporation（WIUS），設立資本額為4500萬美元；且WIUS擬於不超過5000萬美元之額度內，取得位於美國的土地及廠房。

此外，緯創於2025年2月董事會決議通過，向聯發紡織纖維股份有限公司承租，位於新竹縣竹北市的廠房，因應業務發展需要，緯創擬於不超過新台幣18.81億元額度內，進行建築物改良。（編輯：楊凱翔）1140402