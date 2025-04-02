加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清明連假前2天好天氣 5日起水氣增北部短暫雨
首頁 / 證券

集保：股務事務e櫃台5/19上線 簽約公司逾千家

2025/4/2 20:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣集中保管結算所今天表示，建置「股務事務e櫃台」提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更作業，預定5月19日上線，目前已突破1000家公司完成簽約作業。

金管會為推動台灣股務數位化發展及協助擴大電子簽章普及運用，責成集保結算所建置「股務事務e櫃台」（eCounter平台）。

因應電子簽章法修正，集保表示，eCounter平台運用電子憑證及數位簽章技術，免費提供市場無償使用，是智慧政府跨部會合作及數位轉型的成功範例。eCounter平台採循序漸進分階段推動，5月首先推出PC版服務功能，手機版將在12月推出。

google news透過 Google News追蹤中央社

集保結算所董事長林丙輝表示，為推動公開發行公司簽約使用集保eCounter平台，集保結算所研訂發行公司股務單位協助推廣措施，並於官網建置宣導專區。不到一個月時間內，簽約使用的公司家數已突破1000家；未來隨著eCounter平台服務內容循序漸進，可帶給市場投資人、公開發行公司及證券商更大的綜效。

基於普惠金融理念，集保說明，eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，股東無須舟車勞頓分赴各股務單位臨櫃申辦，更可隨時隨地以電子方式提出申辦，不受時間、地域、天候影響，即可享用便捷安全服務，降低交通往返碳排，企業也可透過電子化作業減少紙張消耗，推升淨零排放。（編輯：張良知）1140402

#林丙輝
#金管會
#集保結算所
#電子簽章法
#數位簽章
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：