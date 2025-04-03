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美對等關稅遠超預期 工商協進會籲政府啟動危機應變

2025/4/3 10:53
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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，工商協進會表示，影響超乎預期，將對台灣出口導向經濟帶來挑戰。工商協進會提出5大緊急建議，包括立即啟動危機應變、全面評估衝擊，強化對美溝通並力爭降低關稅，以及提供產業稅務和融資等援助。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣稅率則是32%。

工商協進會今天上午透過新聞稿表示，川普宣布實施對等關稅，除半導體外，台灣產品將被課徵32%關稅，遠超預期，將對台灣出口導向經濟帶來挑戰。

工商協進會向政府提出緊急建議，第1，立即啟動危機應變，全面評估關稅對台灣整體產業的衝擊。第2，強化對美溝通，力爭降低關稅，並強調台灣在全球供應鏈的重要性。

第3，深化擴大對美採購與投資等合作。工商協進會表示，擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠；積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

第4，提供產業稅務、融資等援助，確保國內經濟具備足夠韌性，以應對外部衝擊。

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第5，加速產業升級、分散市場風險並加強國際合作。工商協進會表示，提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。此外，東南亞地區亦承受高關稅影響，可能對許多台商產生間接衝擊，建議政府與企業及早因應。

工商協進會最後強調，將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。（編輯：林家嫻）1140403

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