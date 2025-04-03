對等關稅擴及東南亞 成衣製鞋家具台廠生產風險難分散

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（中央社記者江明晏台北3日電）美國對越南、印尼、柬埔寨等國課徵對等關稅，衝擊成衣、製鞋與家居代工台廠供應鏈。業者和投顧指出，幾乎所有產地均被課徵重稅，多地生產也無法分散風險，估計供應商、品牌及消費者都要共同分攤成本，漲價恐影響消費需求與客戶下單力道。

美國總統川普宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

以成衣與製鞋代工台廠而言，多數產能集中在中國、越南、印尼與柬埔寨等國，業界推估，中國在今年新增20%關稅基礎上，會再加徵34%，而對等關稅細則中，越南、印尼、柬埔寨會分別被課徵46%、32%、49%高關稅。

紡織股王、成衣代工龍頭儒鴻對中央社記者表示，在越南的產能比重達到6、7成，另外27%為印尼廠，10%在柬埔寨等地，成衣業務有6成左右是來自美國的營收，都會受到影響。

儒鴻指出，對於對等關稅先前已有討論和模擬，確實結果「超乎預期」，課徵範圍也擴大非常多，即使多元產地布局，也沒辦法分散風險，後續除了持續觀察落地實施細節，也要看各國與美國談判的結果；預計會和供應鏈合作以提升生產效率，協助弭平上升的成本，也會和品牌客戶端做策略聯盟、保持良好溝通，但對於遷移產地抱持謹慎態度。

儒鴻表示，紡織業赴美設廠生產不容易，勞工成本很高、供應鏈不足，也可能面臨政策支撐不夠等問題，搬遷不是解決之道。

成衣代工大廠聚陽指出，預計下週一會和客戶以及公司內部作討論，因為每個國家都有關稅，所以影響面應該是供應商、品牌以及消費者，都需要分攤一部分成本。

聚陽目前產能比重，印尼產能占41%、越南37%、柬埔寨14%，出口美國的營收比重為7成多。

全球最大運動製鞋廠寶成回應，對於關稅議題一直密切關注，也持續與品牌客戶保持密切溝通，並會根據品牌客戶的需求，做合適的因應。投顧推估，寶成來自印尼產能占53%，越南超過30%。

台新投顧分析，由於幾乎所有產地均被課徵重稅，對等關稅稅率也比預期嚴重，廠商多元產地分散風險效果有限，預期必須與客戶共同承擔關稅，利潤率將承壓，同時終端產品大幅漲價，預計會影響消費需求，客戶今天下半年將傾向保守觀望，可預期下單力道會放緩。

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