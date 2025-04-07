響應亞洲資產管理中心政策 集保4/15辦ESG服務論壇

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（中央社記者潘智義台北7日電）積極響應金管會亞洲資產管理中心政策，集保結算所今天宣布將於4月15日在台北舉辦「2025台灣集保結算所ESG服務論壇」，主題為邁向亞洲資產管理中心。

集保結算所說明，此次論壇除邀請亞洲公司治理協會秘書長Amar Gill與國際公司治理網絡董事會主席周尚頤進行專題演講外，同時邀請到超過20名外資機構代表來台分享實務經驗，內容涵蓋公司治理、股東會投票、永續資訊揭露及綠色金融等議題。

集保結算所董事長林丙輝表示，將透過論壇向各界展示集保ESG（環淨保護、社會責任、公司治理）服務的發展，從最早的ESG評等，擴展至股東會投票建議報告，乃至於最新的永續績效服務，都顯示集保在台灣永續金融的關鍵角色，盼能持續創新，滿足市場需求。

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集保結算所做為台灣資本市場重要的服務者，自2020年起即創世界先例，彙總國外各大ESG評等機構對台上市櫃公司的評等結果，並免費提供外界查詢。

集保結算所強調，是全球唯一提供全球兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的投票建議報告，讓上市櫃公司得以提前掌握外資機構觀點，爭取外資支持股東會議案。對於國內機構投資人，集保結算所今年將正式推出的「永續績效服務」，可協助國內機構投資人計算投資組合的碳足跡，有利金融機構設定減碳目標與對外揭露。（編輯：楊凱翔）1140407