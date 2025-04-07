研華3月營收寫2年新高 與美國客戶討論關稅轉嫁

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦大廠研華整體營運表現回升，今天公布3月合併營收新台幣63.23億元，月增19.42%，年增25.61%，為近2年單月新高；第1季合併營收173.51億元，年增25.02%。研華正與美國客戶討論關稅轉嫁機制及價格調整，且有少量產品改用空運搶時效。

北美地區占研華2024年營收約31%，針對美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅的影響，研華對中央社記者表示，目前與美國分公司保持聯繫，持續與美國客戶溝通，討論關稅轉嫁機制及價格調整。

研華指出，由於川普對全球都課徵關稅，與數年前的美中貿易衝突不同，即使調整生產據點可能也沒有太多幫助，成本控管與避險則是一直都有執行。目前美國客戶有要求少量產品改用空運，搶在對等關稅生效前送達，但數量不大。

研華進一步表示，過去因為有世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA），台灣運到美國的電子資通產品基本上是零關稅，但這次川普對台灣課徵32%的對等關稅，影響仍未知，「免稅認定」的標準尚有爭議。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿說明，整體營運表現明顯回升，從接單出貨比（BB值）觀察，研華整體及3大區域的BB值仍大於1，市場動能穩健成長。

陳清熙強調，研華也將因應國際地緣局勢，持續強化營運韌性，並與客戶保持緊密溝通，建立更具彈性的合作模式，以期降低整體風險與不確定性。

此外，工業電腦廠維田今天公布3月合併營收約7762萬元，月增25.98%，年減26%，已有部分客戶拉貨動能回溫，預期今年營運表現從第2季起更加明朗。

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維田指出，去年至今受地緣政治及美國經貿政策不確定性影響，市場拉貨腳步較緩，客戶端保守觀望，近日再次受到川普關稅政策影響，維田正全面盤點生產狀態及零組件成本結構，持續優化製造流程，並加強控制生產成本，強化產品競爭力，同時與集團內部整合資源，共同應對。

維田表示，已迅速與客戶密切聯繫，保持暢通的溝通管道，審視應對美國關稅及後續發展所帶來的影響，將衝擊降至最低。（編輯：楊蘭軒）1140407