工總呼籲國安基金救市 上市櫃公司也應承購庫藏股

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（中央社記者劉千綾台北8日電）美國對等關稅措施引發市場對經濟衰退疑慮升高，重創全球股市，台股7日大跌2065.87點，創史上最大收盤跌點紀錄。工總理事長潘俊榮今天透過新聞稿籲請總統賴清德，建議除國安基金救市外，也應由上市櫃公司承購庫藏股，穩定股市。

工總今天發布新聞稿表示，台股昨天無量下跌，國安基金雖待命在側，台股仍重挫2065點，創史上最大跌點跌幅，為免股市繼續陷入危機，降低民眾恐慌意識，工總理事長潘俊榮和監事會召集人苗豐盛等人，特別籲請賴總統，建議除國安基金救市外，也應由上市櫃公司承購庫藏股，穩定股市。

工總表示，股市是經濟櫥窗，雖然台股基本面很好，但是美國關稅的衝擊太大，且造成全球股災的情形下，台股也難獨善其身，為免股市持續崩跌衝擊經濟，實有必要採取更積極的態度，由各上市櫃公司，一起共同扛起救股市的大責。

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工總指出，理監事們認為國安基金救股市資金有限，因此，建議由全民上市櫃公司來承購庫藏股方式，可以用公積金或者是其他資金購買公司庫藏股來穩定股市，這樣才能夠配合賴總統的政策，穩定股市以及讓民眾安心。

潘俊榮表示，企業界不懂政治，但懂經濟，在這個艱難的時刻，台灣工商業界更要上下齊心合力穩經濟、救股市，才能展現企業家的風範，每個人都要有責任讓台灣明天更好，共同珍惜與愛護這塊大家成長的地方。（編輯：潘羿菁）1140408