中市議會定期會 新增美關稅衝擊專案報告

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）美國總統川普對台課32%的關稅，台中市議會定期會新增專案報告，由台中市政府說明如何協助產業因應美國關稅衝擊，議長張清照今天宣布15日的專案報告新增此案。

台中市議會今天召開定期會，確定議事日程，4月9日舉行施政報告，4月10日至15日舉行20案的專案報告。因應美國關稅衝擊，民進黨籍市議員江肇國要求新增專案報告，中市府應說明如何因應、如何協助產業度過難關。

江肇國表示，他肯定市長盧秀燕支持總統賴清德及行政院長卓榮泰對關稅的對策，因應關稅風波，盧秀燕也邀請產業龍頭座談。他建議新增專案報告，請市府向議會說明幫助產業的因應措施，以安民心。（編輯：吳素柔）1140408