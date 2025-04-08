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川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
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3月CPI年增2.29%攀7個月高點 外食費寫1年最大漲幅

2025/4/8 18:26（4/8 18:35 更新）
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行政院主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.29%，其中民眾關注的外食費漲幅仍高，達3.26%。圖為民眾傍晚在台北寧夏夜市小吃攤用餐。中央社記者裴禛攝 114年4月8日
行政院主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.29%，其中民眾關注的外食費漲幅仍高，達3.26%。圖為民眾傍晚在台北寧夏夜市小吃攤用餐。中央社記者裴禛攝 114年4月8日
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.29%，漲幅擴大，扣除春節因素後，寫下7個月最高，其中外食費更連續5個月年增率大於3%，擴大至3.26%，為1年來最大漲幅。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，3月CPI漲幅擴大，主因是水果受到先前颱風豪雨遞延影響，價格上漲30.78%，創逾8年半最大漲幅，蔬菜價格也上漲，光是蔬菜、水果合計影響CPI總指數0.74個百分點。

曹志弘也說，民眾較有感的外食費，3月漲幅擴大至3.26%，為1年來最大漲幅，導致民眾對於物價上漲感受還是很深刻。

媒體追問，外食費連續5個月漲幅超過3%，是否意味新一波漲勢再起，曹志弘表示，部分業者或許是反映先前累積的營運成本上漲而調整售價，不過電價審議委員會決定凍漲電價，有助於穩定物價，外食費應不至於再明顯攀升。

展望物價情勢，曹志弘認為，外界憂心美國對等關稅來襲將推升通膨，但對等關稅對物價影響有上升也有下拉力道，尤其國際原物料價格料將因全球需求萎縮而走跌，通膨不必然升溫，今年國內物價尚無攀升風險。

曹志弘並指出，3月CPI漲幅擴大，很大部分是因水果復耕期長，價格持續居高所致，但扣除蔬果、能源後的核心CPI為1.63%，已經連12個月低於2%，顯示國內物價平穩。

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對於4月物價變化，曹志弘認為，根據農業部說法，水果價格將慢慢回穩，不過5月價格才會明顯回落，4月CPI漲幅可望縮小，但低於2%機率不大。

對等關稅方面，曹志弘表示，政府持續密切關注最新動態並積極因應，若因國際情勢而導致物價波動，政府也有相關措施，降低經濟衝擊，短期物價沒有攀升風險，也無停滯性通膨疑慮。（編輯：楊凱翔）1140408

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曹志弘
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