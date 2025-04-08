美關稅來襲 主計總處：需求減弱台灣物價無攀升風險

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.29%，外界憂心美國對等關稅來襲，恐進一步推升通膨，主計總處說明，對等關稅對物價影響，有上升也有下拉力道，通膨不必然升溫，今年台灣物價尚無攀升風險。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%，超乎市場預期。外界憂心對等關稅上路後，大幅增加企業成本，不只衝擊經濟，也可能推升通膨。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，對等關稅可能導致進口消費品價格上漲，推升物價，但也存在下拉力道，因為對等關稅抑制全球及美國經濟活動，全球需求走弱，原物料價格料將隨之下跌，綜合看來，短期台灣物價沒明顯攀升風險。

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曹志弘補充，油價在CPI中有一定權重，對各產業投入成本影響很大，而川普宣布對等關稅後，觀察最新國際油價，每桶已經跌破70美元；台灣原物料高度仰賴進口，未來原物料價格下滑，有助於減輕物價上漲壓力，即使物價波動變大，政府也會提出措施因應，降低衝擊。

媒體追問，關稅風暴是否將使停滯性通膨風險升溫，曹志弘認為，台灣並無停滯性通膨的疑慮。（編輯：潘羿菁）1140408