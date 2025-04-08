美中關稅戰風險加劇 亞股仍溫和反彈

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市昨天因美國關稅衝擊而重挫，今天奮力收復失土，收盤溫和反彈。然而美國總統川普揚言對中國額外再祭50%關稅，以及北京矢言「奉陪到底」，引發貿易戰急遽升溫的擔憂。

法新社報導，自從川普（Donald Trump）顛覆貿易規範，不分敵友宣布施加高關稅，引發全球經濟衰退的討論並導致企業市值蒸發數兆美元，世界各地股市哀鴻遍野。

投資人努力挽回部分損失，同時試圖評估華府降低部分關稅的可能性。日本首相石破茂與川普通話後，東京股市今天止血回神，日經指數強勁反彈逾6%。

然而，面對北京34%報復性關稅，川普揚言再對中國課徵額外50%關稅，兩大經濟超級強權陷入災難性僵局的可能性提高。

儘管充滿不確定性，大部分市場的投資人仍把握機會逢低進場。

香港股市今天上漲1.51%，卻補不回昨天狂洩超過13%、創下1997年以來最大跌幅的缺口。

中國中央銀行「中國人民銀行」今天宣布，為維護「資本市場平穩運行」堅定支持央企中央匯金公司後，上海股市上升1.58%。

雪梨股市上揚逾2%，馬尼拉股市甚至揚升逾3%，首爾及威靈頓股市也上漲。

然而其他股市沒有如此好運。台北股市延續昨天9.7%創紀錄跌幅，今天仍挫跌約4%，新加坡股市也下滑逾2%。

雅加達股市重挫近8%，越南股市跌幅也超過6%。

分析師警告，情況可能還會惡化。

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德國資產管理公司DWS集團（DWS Group）全球首席投資總監維達（Vincenzo Vedda）指出：「如果未來4週左右沒有任何已宣布的關稅透過談判撤銷，全球經濟可能在年中之前陷入『石油危機』式危境。」

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）告訴股東，「關稅是否會造成經濟衰退仍要打個問號，但關稅將使經濟成長放緩」，且可能推升通膨。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140408