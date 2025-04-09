因應關稅方案納不裁員？勞長：企業須合法合規

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）因應美國總統川普對等關稅政策，勞動部祭出4大措施穩定勞工就業，民團籲應納不裁員條款。勞動部長洪申翰今天說，企業遇衝擊仍要合法合規，相關補助會避免企業濫用減班休息。

川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，施行後除產業可能受影響外，也可能導致就業市場波動，影響勞工就業，勞動部為穩定勞工就業、青年求職，祭出4大措施安定勞工就業。

洪申翰今天在立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪重申相關方案指出，勞工支持方案有幾個重要的目標，首先是希望企業在職的勞工盡量不要受影響、不被解僱或是掉出勞動市場；其次是不希望因就業機會緊縮，使得失業勞工重返職場的機會受到影響，所以有一個安心就業的勞工支持方案，目前規劃可運用的經費為新台幣150億元。

洪申翰也強調，就業市場的衝擊來自於產業衝擊，這段時間已經開始跟很多工協會及許多可能潛在受影響的工會聯繫，密切掌握產業狀況及企業用人狀況，希望第一時間用最快速方式，掌握可能的衝擊並提出因應做法。

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針對各項因應措施，台灣工人鬥陣總工會日前發聲明呼籲，協助各產業穩定的各項措施，皆應採「不裁員、不降低勞動條件」原則。

洪申翰表示，即便企業遇到衝擊，還是必須合法合規，也希望相關補助方案要避免一些企業濫用減班休息的狀況，這部分都會去注意。（編輯：吳素柔）1140409