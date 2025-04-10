機械公會提8建言因應美關稅 籲政府建台灣自主供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國總統川普對等關稅變數未解，台灣機械工業同業公會今天晚間提出8大建言，呼籲政府應以國家高度因應台灣機械產業發展，持續協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢，建立台灣自主供應鏈。

機械公會聲明稿引述數據指出，2024年台灣機械出口美國金額約71.92億美元，但自美國進口金額為93.18億美元，台灣機械產業對美國實際為入超，雖然川普暫緩對台實施32%對等關稅3個月，但對機械產業影響仍在，32%對等關稅潛在影響遠高於台灣機械出口競爭對手國，包括日本、南韓、歐盟稅率都較台灣低，台灣機械產業承受非戰之罪。

機械公會今天舉行理監事聯席會議，公會指出，出席代表建議政府應以國家高度，因應台灣機械產業發展，協助機械產業根留台灣，以台灣自身產業優勢，建立起台灣自主供應鏈。

機械公會提出的8大建言包括：一、建請政府盡速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻，盡量避免關稅高於日韓等競爭對手，盡力爭取與美國建立合作代工模式或邀請美商來台生產模式的機會。

二、若因美國對等關稅造成訂單衝擊，希望政府針對損失金額，提供無息貸款，紓解廠商短期壓力。

三、金管會與銀行體系切莫雨天收傘，盡速規劃貸款期限放寬、延遲還款、並增加廠商營運資金貸款額度等，提供前5年暫緩償還本金優惠。

四、建議政府積極與其他國家洽簽自由貿易協定（FTA）或加入區域經濟組織，協助業者積極開拓美國之外中南美洲或中亞市場。

五、針對美中對立螺旋升高關稅衝突，請政府協助廠商加強拓銷，避免市場遭中國產品低價侵蝕。此外，國內鋼鐵成本高，造成機械產業、螺絲扣件產業等成本壓力，請政府協助解決。

六、請政府審查中國大陸進口商品，成立專責單位嚴密管控，鼓勵業者發掘檢舉，杜絕藉由台灣洗產地情況發生。

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七、建議政府放手讓新台幣匯率適當大幅貶值，增加台灣出口競爭力。

八、建請政府鼓勵國內製造業汰舊換新生產設備，全面性補助換購，投資抵減比率可由目前5%提高到25%，刺激活絡內需市場，鼓勵企業積極投入研發轉型升級。（編輯：楊蘭軒）1140410