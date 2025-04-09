美關稅衝擊 陳世凱：還在評估影響各單位都有準備

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（中央社記者余曉涵台北9日電）美國總統川普對多國祭出的對等關稅將於9日實施，交通部長陳世凱指出，相關影響還在評估當中，尤其針對觀光、航運業等影響，但各單位都有準備，有需要會協助業者。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱就「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告，並備質詢。

針對美國總統川普對多國祭出的對等關稅，陳世凱會中接受媒體聯訪時表示，關稅對整體經濟必然會有影響，其中觀光業受景氣影響可以說是很敏感的一個行業，但是各國都還在觀望，受到的影響會有多大，還在評估當中，觀光署已經把這個變數，列為一個很重要的參考指標。

陳世凱表示，未來如果在旅遊業會有很大影響，針對業者的協助，目前已經在評估，除了會滾動式檢討外，也會提出相關協助方案。

陳世凱認為，關稅影響整體景氣，以高鐵為例，現在很多人因為商務搭乘高鐵，但如果未來商務行為下降，是否會有影響都還在觀察，針對交通部轄管的各個單位都會做好準備。

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除此之外，陳世凱指出，關稅對於貨運也會帶來影響，目前海運裝載率5月底前在70%到80%間，預計下降差不多3%到5%左右，但是下降幅度並不大，主要是外界都還在觀望。

至於國籍航空購機方面，是否也會受到關稅影響，陳世凱指出，購機計畫很早以前就再規劃，現在只是按照之前的規劃進行。（編輯：陳政偉）1140409