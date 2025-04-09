加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告
首頁 / 產經

回應格羅方德與聯電合併傳聞 郭智輝：不可能

2025/4/9 12:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北9日電）針對美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探詢與聯電合併的可能性傳聞，經濟部長郭智輝今天表示，業者海外投資會送經濟部審核，但目前沒有收到相關訊息，但在立委持續追問下，郭智輝直言，聯電合併投資傳聞是不可能，經濟部有各種情境假設。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，格羅方德已經和聯電就可能的合併交易進行接觸，這項可能的交易將打造一間地理多元化的晶片製造商，即使在台海局勢持續緊張下，也能確保美國獲得成熟製程晶片。

民眾黨立委張啓楷今天在立法院質詢時關切聯電合併傳聞，郭智輝反問，「傳說的機率有多高？」這是不確定的訊息，應該向聯電確認。

郭智輝提出3點進一步說明，包括業者海外投資若有意願，會向經濟部送件審核，但目前沒有收到相關訊息；其次，經濟部對傳聞不予置評；至於傳聞他5月將赴美國，也須考量行政院整體運作，因此現在出訪行程未定。

國民黨立委徐巧芯質詢時詢問，經濟部對合併案是否樂觀其成，郭智輝則重申，目前並無收到相關訊息和申請，經濟部也不會回答假設性問題，但徐巧芯持續追問經濟部是否評估此項投資案，郭智輝回應，「我告訴你，不可能」，經濟部也會有各種情境假設。

google news透過 Google News追蹤中央社

有關與格羅方德合併傳聞，聯電上週表示，不回應市場傳聞，強調目前沒有在進行中的合併案。

據市調機構集邦科技統計，聯電2024年第4季市占率4.7%，為全球第4大晶圓代工廠，格羅方德市占率4.6%，居第5位。聯電與格羅方德市占率合計達9.3%，若如市場傳聞合併，將超越中芯的5.5%和三星（Samsung）的8.1%，將躍居第2位，僅次於龍頭廠台積電。（編輯：林淑媛）1140409

郭智輝
傳晶片流向華為美恐重罰 經長：台積電是守法遵規公司關稅風暴來襲 劉鏡清：政府正積極解決問題勿製造恐慌
徐巧芯
民團台中宣講「惡罷退散」 徐巧芯張啓楷籲反罷免北市5藍委譴責中共軍演 籲舉行首都備戰演習
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：