養雞協會反對台美雙邊零關稅 提2建議因應

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）因應美國對等關稅，政府擬以雙邊零關稅談判。中華民國養雞協會今天表示，憂心雞蛋、白肉雞受進口衝擊，建議加工後的產品標示產地做區隔，並拉近國產白肉雞和進口之間的價差。

因應美國對等關稅，總統賴清德日前提出談判關稅可從比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起等5點作法。

財團法人中央畜產會今天召開董監事會，中華民國養雞協會理事長邱時恩會後接受媒體聯訪指出，產業界非常不贊成雙邊零關稅，因為會嚴重受到進口擴大衝擊，可能會上升到國安問題。

邱時恩指出，養禽產業中，以雞蛋、白肉雞衝擊最大，目前國產白肉雞幾乎都是農企業跟農民契作生產，希望政府介入協助，讓國產白肉雞和進口的價差縮短距離，以免關稅調降，進口量擴增，衝擊將大。

農業部畜牧司長李宜謙說，目前還在談判，結果還沒出來，狀況仍不明，但若有需要政府協助，會給予協助。

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邱時恩也說，白肉雞目前對美關稅約20%，往年若進口量比前一年增加，關稅會增加6%，但今年3月才結束，還看不出變化。

邱時恩提到，進口產品會進入加工使用，希望推動末端產品銷售時也做產地標示，以利區隔。李宜謙回應，這部分需由主管機關衛福部評估。（編輯：張雅淨）1140409