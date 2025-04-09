央行：川普關稅衝擊對通膨影響有限 但間接波及房市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國川普對等關稅風暴來襲，中央銀行表示，將制約全球經濟動能，進而影響台灣經濟成長，根據投銀預測，今年台灣經濟成長率恐因此減少0.4至1.1個百分點，央行認為，正負因素相抵後，對通膨影響有限，但可能因金融市場動盪，間接波及房市。

立法院財政委員會10日邀請中央銀行、財政部、金管會、經濟部等相關部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行指出，投資銀行預估，全球經濟下行風險大增，不過美國對等關稅稅率遠高於預期，主要國家正與美國展開協商，對全球經貿影響也可能不如評估嚴重，仍得持續關注美國關稅實施進程與各國貿易協商結果，央行也將據以修正對經濟成長率的預測值。

外界關注關稅上路，將大幅墊高企業成本，進口商品價格也將攀升，恐推升通膨。央行分析，美國關稅政策帶來全球通膨外溢效應，但有3大力道可抵銷衝擊，正負面因素互抵，對台灣通膨影響應屬有限。

央行接著說明，3大抑制通膨的因素，一是美國對等關稅實施可能導致全球需求減弱，國際原油等原物料價格走低，有助降低台灣進口能源等原物料成本，二是美國對等關稅施行後，若台灣經濟景氣放緩，國內消費需求下滑，可抑制物價上漲。

第三，就算新台幣貶值推升進口品成本，但新台幣貶值對國內通膨率影響有限，加上國際原油等原物料價格走低，將抵銷匯率貶值的衝擊，應可減緩輸入性通膨壓力。

透過 Google News 追蹤中央社

至於房市，央行指出，美國對等關稅政策對國內房市無直接影響，然而，房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等，上述因素可能間接波及房市。

另外，由於對等關稅對產業衝擊甚鉅，央行表示，將密切關注對國內產業影響，以及國內企業取得融資情形，必要時適時採取金融穩定措施。（編輯：林淑媛）1140409