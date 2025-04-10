因應美國對等關稅 經部邀業者座談傾聽意見

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（中央社記者劉千綾台北10日電）因應美國關稅政策，經濟部近日舉辦多場次產業座談，向業者說明目前美國最新關稅政策最新進展，並與業者就供應鏈支持方案交換意見。經濟部表示，接下來90天是對美談判的關鍵期，政府將為國家爭取最大利益，維護產業國際競爭力。

美國對等關稅原本在美國時間4月9日開始實施，但美國總統川普今天宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%對等關稅。

經濟部表示，接下來90天是對美談判的關鍵期，政府將為國家爭取最大利益，維護產業國際競爭力，傾聽之旅可說是第一時間傾聽地方產業心聲，確保政府政策能合乎產業需求。

經濟部近日與中華民國全國工業總會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會和中華民國全國商業總會進行5場產業溝通座談會。同時，行政院長卓榮泰今天率領經濟部長郭智輝、財政部次長阮清華等人於經濟部產業園區管理局中壢產業園區辦理產業傾聽之旅，了解桃園地區廠商的問題及需求。

經濟部產業發展署今天晚間發布新聞稿表示，於座談會上向業者說明目前美國最新關稅政策最新進展，並針對行政院4月4日記者會提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，向業者說明並交換意見，其中經濟部加碼410億元，包含金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共4項支持措施，皆是為協助產業減少衝擊、提升競爭力、強化韌性、開拓多元市場及安定就業。

與會業者表示，美國目前對各國對等關稅政策，會因產業屬性或全球布局狀況而產生不同影響，部分產業也可能未直接遭受關稅衝擊，但恐受間接影響，盼政府審慎評估各種狀況。

在支援措施方面，業者多關心資金融通支援，建議金融貸款、信用保證、利息補貼等措施的申請資格要從寬認定；部分美國客戶可能要求業者暫時停止交貨，建議政府持續提供資金協助。此外，目前政府提出的利息補助屬中長期措施，建議納入原貸款本金展延償還的措施。

同時，業者盼政府持續與美方透過適當管道溝通，完成台美租稅協定談判避免雙重課稅，強化投資保障，擴大對美投資採購及聯合有意投資美國企業向美方交涉，以爭取對台廠有利的關稅條件。

針對業者最關切金融支持部分，經濟部在座談會中回應，提供業者外銷貸款優惠保證加碼，廠商的申請資格只要是符合合法登記的進出口廠商，皆可適用。在中小微企業貸款加碼部分，申請的貸款額度每家最高3500萬元，貸款的利率是2.22%，貸款期限周轉性支出最長6年，購置機器設備最長是7年。

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此外，為提升產業競爭力，經濟部提供研發轉型補助，個案補助最高500萬元、產業聯盟最高補助4000萬元；若企業為開拓多元市場，爭取海外訂單，單一企業最高補助500萬元、聯合申請最高補助2000萬元。經濟部表示，前述相關申請資格、補助內容等，將於14日公布實施措施。

自美國政府宣布最新關稅政策以來，經濟部表示，密切注意美國政府關稅最新動態，為加速協助受影響產業因應，也成立單一諮詢窗口供產業諮詢，提供免付費諮詢專線0800-056-476，並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用。（編輯：楊凱翔）1140410