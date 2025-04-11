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國泰世華銀攜手橋頭地檢署簽MOU 可疑帳戶即時通報

2025/4/11 12:04（4/11 12:16 更新）
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國泰世華銀11日與橋頭地檢署簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，簽約儀式由國泰世華銀總經理李偉正（左）與橋頭地檢署檢察長張春暉（右）共同代表簽署。（國泰世華銀提供）中央社記者羅元駿傳真 114年4月11日
國泰世華銀11日與橋頭地檢署簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，簽約儀式由國泰世華銀總經理李偉正（左）與橋頭地檢署檢察長張春暉（右）共同代表簽署。（國泰世華銀提供）中央社記者羅元駿傳真 114年4月11日
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（中央社記者羅元駿台北11日電）銀檢合作阻攔詐騙，國泰世華銀行今天攜手橋頭地檢署共同簽署合作備忘錄，未來雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，也在法律規範保障下，橋頭地檢署可分享偵結案件中涉及詐欺、洗錢的金融帳戶與犯罪樣態。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，與橋頭地方檢察署攜手合作共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），將建立雙方針對可疑金融帳戶的即時通報機制。

國泰世華銀總經理李偉正表示，持續積極防詐並擴展與民間企業、政府部門與金融同業的交流，建立包括資訊共享、風險預警、資金攔截以及推動反詐騙科技等多重防護機制；本次與橋頭地檢署跨領域合作，可以更精準識別與管理潛在的非法金融帳戶。

國泰世華銀指出，本次MOU簽署後，未來將在法律規範保障下強化雙方情資交流，橋頭地檢署可將近年偵結案件中，涉及詐欺、洗錢的金融帳戶與犯罪樣態進行分享。

國泰世華銀將持續運用AI技術及數據，監測可疑帳戶，並在發現涉及重大詐欺的金融帳戶時，通過專責窗口即時通報檢方，達成事前管制潛在不法帳戶的目標。

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橋頭地檢署檢察長張春暉表示，橋頭地檢是台灣最早採行「可疑帳戶預警中心」的地檢署，自成立迄今已有效攔阻疑似詐騙金額超過新台幣1億元。期望透過與金融機構密切協作，結合彼此專業與資訊優勢，真正斬斷詐團命脈。

根據警政署統計，國泰世華2024年度臨櫃攔阻成功件數逾2500件，金額為20.5億元。（編輯：潘羿菁）1140411

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