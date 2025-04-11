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農業部：輸美拼配茶須自主遵守美國要求 以免受罰

2025/4/11 16:38（4/11 16:56 更新）
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美國關稅風波未歇，對於中國茶可能透過台灣輸銷美國洗產地，農業部次長胡忠一（左2）11日出席農糧署舉辦的座談會，宣布要提高「市售茶」及「產地茶菁」的產地鑑別檢驗件數，從每年700件，評估增加1/3，約210件，以防止台灣茶被混充。中央社記者楊淑閔攝 114年4月11日
美國關稅風波未歇，對於中國茶可能透過台灣輸銷美國洗產地，農業部次長胡忠一（左2）11日出席農糧署舉辦的座談會，宣布要提高「市售茶」及「產地茶菁」的產地鑑別檢驗件數，從每年700件，評估增加1/3，約210件，以防止台灣茶被混充。中央社記者楊淑閔攝 114年4月11日
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）美國對等關稅以對中國課徵最高，為防經由台灣洗產地銷美，農業部擬提高台灣茶的產地鑑別檢驗件數，但不包含大宗銷美為拼配茶的部分，產業須自主遵守美國要求，以免受其懲處。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

農業部次長胡忠一今天出席農業部農糧署舉辦的「因應美國實施對等關稅茶產業」座談會，由於美國對中國提出的關稅相對高，會前媒體聯訪關注如何防止台灣被洗產地。胡忠一說，評估提高「市售茶」及「產地茶菁」的產地鑑別檢驗件數，從每年700件，增加1/3，約210件，以防止台灣茶被混充。

農糧署說明，會採用農業部茶及飲料作物改良場的鑑別技術檢驗。

茶改場長蘇宗振說明，使用的是茶葉中多重元素分析方法，因為不同國家的風土、水質所含微量元素不同，依照所採集到各國茶葉樣品做成資料庫，透過統計分析可確認原產地是台灣茶或進口，準確度達99%。

台灣輸銷美國茶葉，主要是拼配茶，且幾乎用進口茶拼配後輸銷美國。農糧署說，拼配茶非屬台灣栽種的茶，不在上述年度核查計畫中。蘇宗振說明，這比較類似進口原料加工後再出口，原產地、產地如何標示，須符合輸入市場國要求，若違規被查出，須承擔法律懲處、貿易制裁等風險。

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農業部國際司統計，2024年台灣出口茶葉總量6285公噸、出口值7482.1萬美元，包含輸銷美國1959公噸、出口值2197.8萬美元；輸銷中國766公噸、出口值1308.6萬美元；輸銷日本609公噸、出口值706.7萬美元；輸銷菲律賓589公噸、出口值337.5萬美元；輸銷香港429公噸、出口值658.4萬美元。

農糧署補充，2024年茶葉外銷出口值新台幣24.03億元，以美國7.06億元、占29%為大宗，其次是中國18 %、日本18%、菲律賓9%、香港9%。其中外銷美國以商用拼配綠茶及紅茶占87%為大宗。（編輯：管中維）1140411

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